Meteo, gran parte dell’Umbria sotto zero: -7,2°C a Monteleone di Spoleto, domani temperature in lieve aumento

Temperature gelide oggi in Umbria, con la colonnina di mercurio abbondantemente sotto lo zero a ridosso dell’Appennino umbro-marchigiano.

La città più fredda è stata Monteleone di Spoleto: la centralina del Centro funzionale della Protezione civile ha rilevato una minima di -7,2°C. In montagna, a Forca Canapine, il termometro è sceso a -6,7°C. Registrati anche -4,7°C a Cascia e -4°C a Norcia. Freddo anche a Città di Castello con colonnina di mercurio a -3,3°C, a Nocera Umbra -2,6°C e Amelia -2,2°C. Nel resto della regione i valori minimi della notte si sono attestati intorno allo zero.

Sul fronte delle previsioni meteo, secondo il Centro Funzionale “correnti atlantiche nord-occidentali stanno interessando la Penisola. Esse sono dovute al confrontarsi tra un nucleo di bassa pressione, centrato sulla Svezia meridionale, ed una rimonta anticiclonica sul vicino Atlantico. Tale configurazione tenderà a spingere, nei prossimi giorni, la bassa pressione sulle regioni balcaniche e ciò potrebbe favorire una discesa d’aria gelida, d’origine siberiana, sull’Italia nel fine settimana“.

Domani cielo “irregolarmente nuvoloso con locali addensamenti sui settori settentrionali e lungo la dorsale appenninica, dove non si esclude qualche debole e isolata precipitazione. Venti inizialmente deboli variabili, tenderanno a divenire moderati nord-orientali nel pomeriggio. Temperature in lieve aumento, specie le massime”.

