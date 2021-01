Meteo Veneto: le previsioni del servizio meteorologico ARPAV

In questo periodo prevale l’influenza dell’aria fredda e asciutta presente sull’Europa centro-settentrionale, che porta una situazione di clima stabile e nettamente invernale, con temperature basse e gelate anche in pianura; tra mercoledì e giovedi si intensifica il flusso settentrionale, che porterà un po’ di nuvolosità sulla regione e qualche modesta nevicata sulle Dolomiti.

Pomeriggio/sera di Domenica 10

Cielo inizialmente molto nuvoloso o coperto su pianura e Prealpi, con schiarite progressive, già presenti sulle Dolomiti, fino a cielo generalmente sereno o poco nuvoloso alla sera. Abbassamento delle temperature, con minime raggiunte dopo il tramonto in molte zone. Clima ventoso per bora moderata/tesa su costa e zone limitrofe; in montagna venti in intensificazione fino a tesi da nordest.

Lunedi 11

Cielo: Tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso; clima generalmente asciutto, ventilato sulle zone orientali della pianura.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Massime stabili o in lieve aumento sulle Dolomiti, altrove stabili o in lieve calo; minime in calo, con valori ben sotto lo zero anche su buona parte della pianura.

Venti: In pianura in prevalenza deboli settentrionali, con bora moderata sulle zone orientali e costiere. In montagna moderati da nord est, fino a tesi in alta quota.

Mare: Inizialmente molto mosso, in attenuazione a mosso in giornata.

Martedi 12

Cielo: Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo tratti di nuvolosità medio alta in transito nelle ore centrali.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Massime stabili, minime in calo in pianura, e in lieve aumento in montagna.

Venti: In prevalenza deboli/moderati occidentali in pianura. In montagna moderati da nord, in rinforzo a tesi da nordovest, fino a forti in serata in alta quota.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Mercoledi 13

Tempo in prevalenza stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo modesta nuvolosità specie dal pomeriggio sulle Dolomiti. Precipitazioni assenti salvo qualche debolissima nevicata sulle Dolomiti settentrionali. In pianura temperature massime in contenuto aumento, e minime ancora ben sotto lo zero; in montagna l’ingresso di aria un po’ più fredda porterà un calo delle massime e dei valori alla sera.

Giovedi 14

Su buona parte della regione cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche tratto di nuvolosità alta in transito; nuvolosità più consistente sulle Dolomiti. Probabili nevicate sulle Dolomiti, specie settentrionali. In pianura temperature massime in lieve calo, e minime in lieve aumento ma ancora ben sotto lo zero; in montagna minime con variazioni di carattere locale, e massime in contenuto aumento. Previsore: FD