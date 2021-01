Meteo, domenica di vento nello Stretto di Messina: a Reggio Calabria è una giornata “monocromatica” [FOTO]

E’ una domenica di vento e cielo grigio quella di oggi, 24 gennaio, in riva allo Stretto di Messina, come dimostrano le foto dalla città di Reggio Calabria, che ci ha inviato Renzo Pellicano (sfoglia la gallery scorrevole in alto). Il mare è agitato e il cielo è nuvoloso sulla città dello Stretto per una domenica dalle condizioni meteo avverse.