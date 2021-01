Migranti: Fratoianni, ‘eurodeputati bloccati, governo chieda spiegazioni a zagabria’

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo appreso poco fa che per prima volta nella storia dell’Unione Europea quattro europarlamentari sono stati respinti senza troppi complimenti dalla polizia. è avvenuto oggi in Croazia agli eurodeputati Bartolo, Majorino, Benifei e Moretti, quando insieme ad alcuni giornalisti volevano verificare la situazione dei profughi al confine con la Bosnia”. Così il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

“Continua così la vergogna nei Balcani, – prosegue l’esponente di Leu – chiediamo che il governo italiano e la Farnesina esigano spiegazioni per un atto non certo degno di un Paese della Ue. Agli europarlamentari italiani – conclude Fratoianni -la solidarietà del congresso nazionale di Sinistra Italiana”