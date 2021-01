Mistero nell’Area 51: avvistato in un hangar un oggetto di forma triangolare [FOTO]

Un pilota ha catturato immagini eccezionali del Nevada Test and Training Range (NTTR) e dell’Area 51: le foto ritraggono, tra le altre cose, anche un oggetto triangolare misterioso dentro un hangar aperto.

Gabe Zeifman, pilota privato e fotografo amatoriale, ha trascorso il giorno di Natale a bordo del suo Cessna 150, scattando oltre un migliaio di foto. Tra i soggetti ritratti nelle immagini c’è anche un hangar, poco più a sud del Nevada Test and Training Range dell’Area 51: al suo interno un oggetto che sembra di grandi dimensioni, ma non è chiaro di cosa si possa trattare.

Zeifman ha volato sulla zona in 3 diverse occasioni: per questo particolare tragitto però, ha scelto di scattare foto di alta qualità.

L’Area 51 è solo una delle tante strutture presenti all’interno del Nevada Test and Training Range, una zona molto vasta, dedicata all’addestramento militare, nel deserto del Nevada. I dettagli di quanto avviene nella località sono classificati come top secret, ed è proprio a causa di questa segretezza che negli anni sono nate numerose teorie della cospirazione, tra cui quella secondo cui sarebbe un’area dove vengono nascosti gli UFO (catturati, schiantati, creati e così via).

Quello che è universalmente noto è che l’Area 51 è stata creata dalla CIA nel 1995 come area di test per l’aereo spia U-2, e che, molto probabilmente, da quel momento è stato utilizzato per testare velivoli sperimentali e segreti.

In riferimento a eventuali implicazioni sulle immagini, vale la pena notare che la Russia può e vola abitualmente direttamente sull’Area 51 con sofisticati aerei di ricognizione, in virtù del “Trattato sui Cieli Aperti”.