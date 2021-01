I vombati sono marsupiali australiani che hanno una particolarità: producono le loro feci a forma di cubo e questo è stato a lungo un rompicapo biologico. In precedenza, si pensava che prendessero questa forma nel punto di uscita dell’intestino: si ipotizzava che i vombati avessero uno sfintere dell’ano di forma quadrata, che le feci venissero schiacciate tra le ossa pelviche, così come che dessero forma alle feci dopo averle depositate. Ora uno studio internazionale ha fornito la risposta a questo insolito fenomeno naturale.

Il dottor Scott Carver, ecologo della fauna selvatica presso l’Università della Tasmania e uno degli autori della ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Soft Matter, ha detto che “sono state formulate ipotesi di ogni specie, ma che nessuna era stata verificata“. Secondo la ricerca, che espande i risultati preliminari presentati per la prima volta a una riunione della divisione fluidodinamica dell’American Physical Society in Georgia nel 2018, le feci cubiche si formano all’interno dell’intestino dei vombati.

Il progetto è nato quattro anni fa, quando Carver dissezionò un vombato investito da un’auto e notò i cubi nell’ultimo metro dell’intestino. La cosa che colpisce, è come si producono i cubi all’interno di un tubo morbido. Il team di ricercatori in Australia, incluso il capo veterinario del Taronga zoo, Larry Vogelnest, ha testato l’intestino mentre i fisici negli Stati Uniti del Georgia Institute of Technology hanno creato modelli matematici per simulare la produzione di cubi. Il team ha scoperto grandi cambiamenti nello spessore dei muscoli all’interno dell’intestino, variando tra due regioni più rigide e due più flessibili. “Le contrazioni ritmiche aiutano a formare gli angoli acuti dei cubi”, ha spiegato Carver.

Dal 2018 i ricercatori australiani hanno eseguito l’istologia e una tac su un vombato vivo e hanno concluso che i cambiamenti nello spessore muscolare hanno prodotto la forma cubica. Alla domanda sul perché i vombati abbiano questa caratteristica, Carver ha detto che una teoria è che con il loro forte senso dell’olfatto, comunichino tra loro tramite le feci e che la forma del cubo aiuta a impedire che le feci rotolino via. I ricercatori hanno anche scoperto che le feci a forma di cubo su una pendenza di otto gradi rotolavano molto meno rispetto ai modelli di forma sferica. “Questo è stato uno dei progetti di ricerca più insoliti in cui Taronga è stata coinvolta, un po ‘bizzarro, ma risponde a una domanda molto significativa, che molte persone chiedono”, ha detto.

Oltre ai vantaggi di una migliore comprensione degli stessi wombat, Carver ha affermato che la scoperta ha evidenziato un nuovo modo di produrre cubi all’interno di un tubo morbido, che potrebbe essere applicato ad altri campi, tra cui quello manifatturiero, nella patologia clinica e dell‘apparato digerente.