Monitoraggio dei terremoti durante l’emergenza Covid: l’INGV conquista la copertina di Seismological Research Letters

Prestigioso riconoscimento all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: l’INGV ha conquistato la copertina di Seismological Research Letters della Società Americana di Sismologia (SSA).

Nell’edizione speciale dedicata all’emergenza Covid, è protagonista la Sala di Monitoraggio Sismico e Allerta Tsunami dell’INGV.

“Bravi i turnisti che hanno permesso che il monitoraggio dei terremoti continuasse come sempre, nonostante le tante difficoltà logistiche. Brava Lucia Margheriti per l’articolo, Concetta Nostro, Eleonora Ruotolo (e molti altri) per l’organizzazione,” ha commentato il sismologo INGV Alessandro Amato.