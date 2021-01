Sul lungomare di Toronto compare un nuovo monolite di metallo: continuano le misteriose apparizioni [FOTO]

Il 2021 prosegue sulla scia del 2020 e dopo le numerose apparizioni di misteriosi monoliti in giro per il mondo, oggi, a Toronto è apparso su un lungomare uno strano obelisco di metallo. Dal primo monolite, apparso nel deserto dello Utah, è passato un po’ di tempo ormai (era metà novembre 2020), e se molti pensavano che la storia di queste misteriose apparizioni fosse finita, si sbagliavano. Dopo le apparizioni e le conseguenti scomparse, a Vancouver e Winnipeg, una strana struttura rettangolare, alta quasi quattro metri, è apparsa a Toronto: in tantissimi si sono precipitati per scattare foto e condividerle sui social.

Quando è apparso il primo monolite?

La prima apparizione risale al mese scorso, a metà novembre. Il primo monolite è stato trovato da alcuni funzionari della fauna selvatica nel deserto dello Utah. E così come ha fatto discutere la sua apparizione ha fatto tanto chiacchierare la sua improvvisa scomparsa, avvolta nel mistero.

Le altre apparizioni

Poco dopo l’apparizione nello Utah, un secondo monolite a base triangolare è stato trovato in Romania, nella collina di Batca Doamnei, nella città di Piatra Neamt. Anche lì il monolite ha avuto vita breve, non si sa chi lo abbia messo nè come e quando sia stato rimosso.

Successivamente è stato il turno di Atascadero: un terzo monolite è apparso in cima alla Pine Mountain, in California. E’ dopo questa apparizione che un gruppo di artisti ha rivendicato la paternità del monolite, offrendone addirittura delle riproduzioni per 45 mila dollari l’uno. Ma non finisce qui: nel weekend scorso sono apparsi altri due monoliti, uno nei Paesi Bassi ed un altro nell’Isola di Wight.