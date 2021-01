Montagna, Arpa Piemonte: rischio valanghe elevato in Ossola

Rischio di valanghe elevato in Ossola: secondo il bollettino di Arpa il pericolo è di grado 4 su una scala di 5.

Sconsigliate le escursioni, soprattutto quelle sci alpinistiche poiché vi è la presenza di diffusi lastroni da vento già nelle radure dei boschi il cui distacco può essere provocato dal passaggio del singolo escursionista. “Sono possibili valanghe spontanee di neve a lastroni e a debole coesione legate alle nuove nevicate,” avverte l’agenzia regionale.

Per pericolo slavine è stata provvisoriamente chiusa la statale 659 “di Valle Antigorio e Val Formazza” tra il km 24, in località Passo di Premia, e il km 41,700, a Riale, nel comune di Formazza.

Valanghe si sono registrate ieri a Foppiano e tra Chiesa e San Michele: l’alta valle Formazza è al momento isolata.