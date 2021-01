Montagna: in difficoltà dopo avere perso il sentiero, escursionisti recuperati in Valle Divedro

Tre escursionisti sono stati soccorsi nella serata di ieri in Valle Divedro, in alta Ossola.

Dopo aver perso il sentiero mentre facevano un’escursione con le ciaspole sulla montagna a ridosso di Varzo, si sono trovati in difficoltà: sono stati recuperati da un elicottero dei Vigili del fuoco del reparto volo di Malpensa.