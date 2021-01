Montagna, tre ragazzi dispersi sull’Aspromonte: Vigili del Fuoco avviano le ricerche

Tre ragazzi risultano dispersi sull’Aspromonte e i vigili del fuoco hanno già avviato le ricerche. Lo scrivono gli stessi Vigili del Fuoco in un tweet in cui si legge: “Reggio Calabria, avviate ricerche di tre ragazzi dispersi sull’Aspromonte, nel comune di Gambarie. Inviate unità cinofile a supporto”.

AGGIORNAMENTO:

Sono stati raggiunti e portati in salvo i tre ragazzi dispersi nella zona dell’Aspromonte. Lo riporta i vigili del fuoco su Twitter precisando che i tre sono rimasti in contatto telefonico con le squadre. Sono in buone condizioni fisiche.