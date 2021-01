Mondo dello spettacolo a lutto: è morta l’attrice Mira Furlan, protagonista della serie tv “Lost”

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Mira Furlan, attrice croata nota in particolar modo per il suo ruolo nella serie tv “Lost”. Mira, che nel famoso telefilm interpretava Danielle Rousseau, è scomparsa a 65 anni, mercoledì scorso, dopo una lunga malattia. La notizia della scomparsa dell’attrice Furlan è stata pubblicata proprio sul suo profilo Twitter. Nata a Zagabria nel ’55, Mira si era laureata all’Accademia di arti drammatiche della sua città e nel ’78 entrò nella compagnia del Teatro Nazionale di Zagbria. Dal 1982 iniziò la sua carriera nel cinema e nella tv: Mira Furlan interpretò diversi ruoli importanti. Tra i suoi film di maggior successo “Papà è in viaggio d’affari“, che vinse la Palma d’oro nel Festival di Cannes dell’85. Sposata col regista serbo Goran Gajic, dopo la scoppio della guerra civile Mira emigrò negli Stati Uniti col marito. Negli States poi, il marito l’ha diretta in alcuni episodi della sterie tv “Babylon 5” e in altro ruoli, mentre nel 2004 entrò nel cast della famosa serie tv “Lost”, dove recitò fino al 2010. Ha recitato anche, nel 2012, in “Venuto al mondo”, con la regia di Sergio Castellitto.