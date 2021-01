Morta per una sfida su TikTok: oggi i funerali della piccola Antonella

Si terrà oggi a Palermo, nel rione Kalsa, l’ultimo saluto alla piccola Antonella Sicomero, la bambina di 10 anni che giovedì scorso è morta stringendosi la cintura di un accappatoio al collo per una sfida estrema da pubblicare con un video sul social network TikTok.

La funzione si terrà nella chiesa della Magione dove a maggio Antonella avrebbe fatto la prima comunione.

Proseguono le indagini della procura ordinaria e di quella per i minori per cercare di ricostruire cosa sia avvenuto nel bagno dell’abitazione della famiglia Sicomero: la chiave dell’indagine rimane lo smartphone della bimba, ancora bloccato, ma gli inquirenti sperano che già nei prossimi giorni si possa vederne il contenuto. Si tratta di un elemento fondamentale per comprendere se Antonella stesse registrando un video o se fosse stata in diretta con qualcuno. In quel caso si aprirebbero nuovi scenari.