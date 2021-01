Addio a Tanya Roberts: morta a 65 anni l’ex Bond Girl

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Tanya Roberts: ex Bond Girl negli anni ’80 e Charlie’s Angel in pensione, l’attrice californiana è scomparsa oggi a seguito di un malore. La donna è morta a 65 anni dopo un malore improvviso mentre passeggiava con i suoi cani alla vigilia di Natale. Secondo Tmz l’attrice, dopo il malore, è riuscita a tornare a casa dalla passeggiata con i cani, successivamente ha perso i sensi ed è stata trasportata in ospedale, dove è stata “attaccata ad un respiratore, ma non è mai migliorata“, come spiegato da un portavoce della diva. L’attrice è morta nell’ospedale della California dove era stata portata dopo il malore ed il suo decesso non sembra collegato al coronavirus. Ex Bond Girl e Charlie’s Angel, Tanya Roberts aveva interpretato anche il ruolo della protagonista del film “Sheena, regina della giungla”.