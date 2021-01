Morte Maradona, importante svolta nelle indagini: il dottor Luque ha falsificato la firma del Pibe de Oro

Sono trascorsi quasi due mesi dalla morte di Maradona, ma ancora non è stata fatta del tuto chiarezza sul decesso del Pibe de Oro. Proseguono le indagini e arrivano importantissime novità riguardanti il dottor Luque, medico di Maradona, principale indagato insieme alla psichiatra Agustina Cosachov. La stampa argentina ha rivelato che i magistrati hanno chiesto una perizia calligrafica su alcuni documenti sequestrati nell’abitazione e nello studio del dottor Luque a causa di alcune firme sospette in tre documenti, che lasciano intendere che il medico volesse falsificare la firma di Maradona.

Ad insospettire le autorità, in particolar modo, un foglio trovato nello studio di Luque, sul quale compariva più e più volte la firma di Maradona, come il suo medico si stesse esercitando per riprodurla. La firma dell’ex stella argentina, poi, è stata anche scannerizzata su un file trovato sul computer di Luque, dove è stata trovata una richiesta formale inviata alla clinica Olivos che chiedeva il fascicolo dei precedenti clinici. I magistrati credono quindi che il dottor Luque abbia falsificato la firma di Maradona per avere la sua cartella clinica.