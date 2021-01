Morte Solange, Luxuria rivela: “l’ho sentito un po’ giù nell’ultimo periodo, temevo si fosse tolto la vita”

Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata la tragica notizia della morte di Solange: il famoso sensitivo è stato trovato senza vita sul divano della sua abitazione. Una morte sulla quale adesso si indaga: è stata infatti disposta l’autopsia, ma c’è chi crede che Solange si sia lasciato andare: ”L‘ho sentito un po’ giù nell’ultimo periodo, forse si sentiva un po’ trascurato dalla televisione, sarebbe voluto andare più spesso in tv. Ma amava anche la sua vita ritirata, in campagna tra le sue galline. Era una persona buona, molto diretta che non parlava mai alle spalle. Ed era un grandissimo improvvisatore, bravissimo con le rime, tanto che gli avevo consigliato di proporre questi suoi show in tv. Ci sono rimasta male perché non me lo aspettavo. Non mi aveva mai detto di avere dei problemi fisici, mi sembrava che avesse più dei problemi di umore”, ha dichiarato Luxuria a Fanpage.it. “Nell’ultimo periodo ci eravamo sentiti di meno. È triste, soprattutto per una persona come lui che conosceva tutti ed era riconosciuta da tutti, pensare a questa morte in solitudine. Avevo provato a chiamarlo e non mi aveva risposto. All’inizio avevo pensato al peggio, avendolo sentito un po’ giù avevo temuto si fosse tolto la vita. Invece, anche se il dolore resta, mi ha confortato sapere che si è trattato di un malore. Anche perché, conoscendolo, avrebbe lasciato delle pagine, un biglietto, una testimonianza. Il mio sospetto è che abbia avuto un malore ma che non abbia voluto chiedere soccorso e si sia lasciato andare. Ultimamente, nelle nostre telefonate, usava frasi un po’ preoccupanti”, ha aggiunto l’amica di Solange.