Tragedia nel mondo della moda: è morto a soli 24 anni Harry Joseph Brant, figlio della top model Stephanie Seymour. Harry, influencer ed it boy americano è stato trovato senza vita domenica scorsa a causa di un’overdose. Ad annunciarlo è stato il New York Times che parla di “un’overdose accidentale da farmaci da prescrizione“, ma aggiunge che in passato Harry aveva anche lottato per uscire dalla dipendenza da droghe. La famiglia di Harry ha rilasciato una dichiarazione dopo la scomparsa del giovane Harry: “Saremo per sempre rattristati che la sua vita sia stata interrotta in questo modo devastante, Harry ha ottenuto molti successi nei suoi 24 anni, ma non avremo mai la possibilità di vedere quanto avrebbe potuto fare di più“.

Morto il figlio di Stephanie Seymour – Chi era Harry Joseph Brant

Harry Brant era il secondo dei tre figli di Peter Brant e Stephanie Seymour, rispettivamente un milionario industriale, collezionista d’arte ed editore e top model, tra le più famose al mondo. Definito “Piccolo Lord” da Vanity Fair, Harry era cresciuto tra feste di gala ed eventi mondani e partecipava sempre alle sfilate di moda newyorkesi. Influencer, Harry aveva anche fondato col fratello una linea di make up unisex con MAC nel 2015 e 2016. Bello, ma anche dannato: nel 2016 è stato infatti arrestato per non aver pagato un taxi ed in precedenza era stato anche accusato di furto e possesso di droga. Il suo obiettivo era quello di riuscire a liberarsi totalmente dalla dipendenza da droghe, entrando in un centro di riabilitazione per poi avere un ruolo da creativo nella rivista Interview, edita dal padre.