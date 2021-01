Morto Freddy l’alano, era il cane più alto al mondo [FOTO]

Freddy era un gigantesco alano che aveva un incredibile primato: è entrato nei Guinness come cane più alto al mondo. Misurava 1,035 metri da terra al garrese, cioè alla spalle. Freddy, diventato noto in tutto il mondo, è morto qualche giorni fa, a 8 anni e mezzo d’età nella sua casa a Leigh, nell’Essex, nel sud-est dell’Inghilterra. Quando si metteva in piedi sulle zampe anteriori, era alto 2 metri e 26 centimetri, ovvero parecchio al di sopra di qualsiasi essere umano. “Era la mia vita, la mia ragione di vita, la mia gioia e la mia fatica”, ha confessato la proprietaria, Claire Stoneman, citata dai media.