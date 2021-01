Morto il medico personale di Papa Francesco per complicanze dovute al Covid: aveva un tumore

“Il professor Fabrizio Soccorsi, che dall’8 agosto 2015 aveva svolto il servizio di medico personale del Papa, e’ morto poco dopo le 6.30 di oggi, sabato 9 gennaio, al policlinico Agostino Gemelli, dove era ricoverato dal 26 dicembre per una patologia oncologica“. Lo scrive l’Osservatore Romano nell’edizione di oggi. Francesco lo aveva scelto come medico personale nel 2015 “Soccorsi – racconta il quotidiano d’Oltretevere – si era laureato in medicina e chirurgia all’università La Sapienza nel 1968 e, dopo aver ottenuto l’anno successivo l’abilitazione all’esercizio della professione, aveva svolto un’ampia attività, sia a livello medico sia a livello di docenza, fino agli incarichi di primario del reparto di Epatologia e direttore del dipartimento Malattie del fegato, apparato digerente e nutrizione e del dipartimento Medicina interna e specialistica dell’ospedale San Camillo Forlanini di Roma. Aveva insegnato immunologia presso la scuola medica ospedaliera di Roma e della Regione Lazio, tenuto corsi di aggiornamento sulle patologie del fegato presso l’ospedale San Camillo ed era stato titolare di cattedra di Medicina clinica e farmacologia presso la facoltà di Medicina e chirurgia dell’università La Sapienza. Aveva inoltre sviluppato diverse collaborazioni e consulenze nel settore pubblico, con oltre un centinaio di pubblicazioni e contributi scientifici.Era stato anche consulente della Direzione di sanità e igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e perito della consulta medica della Congregazione delle cause dei santi“.