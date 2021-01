Tragedia alla Dakar 2021: morto il pilota francese Cherpin

La Dakar non si smentisce: anche nel 2021 un morto colpisce la famosa corsa nel deserto, che quest’anno si sta disputando in Arabia Saudita. E’ morto il pilota francese Pierre Cherpin: il motociclista, in sella alla Husqvarna, era alla sua quarta partecipazione alla Dakar ed è deceduto a causa delle conseguenze dell’incidente di cui è stato protagonista il 10 gennaio scorso, durante la settima tappa della corsa. Cherpin aveva 52 anni ed era stato sottoposto ad un intervento chirurgio a Gedda a causa delle gravi ferite riportate alla testa, questa mattina è stato trasportato d’urgenza a Lille, n Francia, per un nuovo intervento, ma è deceduto durante il viaggio aereo, proprio mentre si stava disputando l’ultima tappa della corsa. “Sono un dilettante, non vado per vincere, ma per scoprire i paesaggi che non avrei avuto l’occasione di vedere”, aveva dichiarato prima dell’inizio della Dakar 2021.

Il comunicato della Dakar 2021

“Il francese Cherpin era caduto durante la settima tappa da Ha’il a Sakaka, in Arabia Saudita, il 10 gennaio. È stato raggiunto in elicottero e trovato privo di sensi dai medici al chilometro 178, quindi trasportato all’ospedale di Sakaka, dove il referto medico ha rivelato un grave trauma cranico. Dopo un intervento chirurgico d’urgenza, le sue condizioni sono rimaste stabili ed è stato trasportato in aereo da Sakka all’ospedale di Jeddah, da dove sarebbe stato trasferito in un ospedale a Lille, in Francia. Questo era stato il quarto Rally Dakar di Cherpin, avendo partecipato per la prima volta nel 2009 in Sud America. L’intera carovana di Dakar desidera estendere le sue più sincere condoglianze alla sua famiglia, parenti e amici”, questa la nota degli organizzatori.