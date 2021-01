Scialpinista disperso nella Val dei Mocheni: trovato il corpo senza vita del 71enne

E’ stato trovato oggi, senza vita, il corpo dello scialpinista trentino disperso da ieri sulle montagne della Val dei Mocheni, nella zona di Edemolo in Trentino. Il corpo del 71enne, Paolo Mazzonelli, residente nel paese di Tenna, è stato trovato sul monte Mut verso la Valcava, a circa 1900 metri di quota. L’uomo, secondo i primi accertamenti, non sarebbe morto a causa di una valanga. Mazzonelli, la cui scomparsa era stata denunciata ieri nella tarda serata dai familiari, era uscito per fare un’escursione, da solo, con gli sci d’alpinismo. L’auto è stata trovata nei pressi di Fierozzo, in località Hacleri. Alle ricerche hanno partecipato uomini delle stazioni dell’area operativa Trentino Centrale del Soccorso Alpino (Pergine, Paganella-Avisio, Rotaliana-Bassa Val di Non) con unita’ cinofile del soccorso alpino e della Guardia di Finanza. Impegnati anche i vigili del fuoco con i droni.