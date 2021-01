La NASA ascolta la voce delle supernovae, le violente esplosioni del cosmo

Le supernovae sono uno dei fenomeni piu’ estremi ed energetici dell’universo. Si tratta, in sostanza, di esplosioni che spargono nello spazio i semi di future stelle. I ricercatori della NASA sono riusciti ad ascoltare la voce delle supernovae, traducendo in suoni le radiazioni emesse dalle esplosioni.

I ricercatori sono partiti dalle osservazioni raccolte in venti anni di attivita’ dal telescopio spaziale a raggi X della NASA, Chandra. Hanno scelto, in particolare, tre immagini. La prima e’ quel che resta dell’esplosione della supernova 1054, cioe’ la nebulosa del Granchio, a circa 6.500 anni luce dal Sistema Solare. La seconda immagine e’ la supernova 1987A, nella Grande nube di Magellano, una galassia satellite della Via Lattea, a circa 168.000 anni luce di distanza. L’ultima osservazione ritrae un oggetto cosmico a forma di proiettile, risultato della collisione tra due ammassi di galassie a circa 3,7 miliardi di anni luce dalla Terra. Grazie a un particolare programma messo a punto dagli stessi ricercatori di Chandra, spiegano gli esperti della NASA, “e’ stato possibile trasformare in suoni, per esempio di strumenti a fiato e a corda, le diverse frequenze della luce, a partire dai raggi X, emesse dalle esplosioni di supernovae”.