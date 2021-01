Nelle ultime ore a Fiumalbo, un comune italiano della provincia di Modena, in Emilia Romagna, si è registrata una intensa nevicata che, oltre a regalare uno scenario suggestivo e affascinante, crea anche qualche problema. Oltre i 1.400 metri si è registrato un accumulo di quasi 2 metri di neve che ha messo in difficoltà anche i Vigili del Fuoco che sono dovuti ricorrere al traino di un trattore sgombraneve per poter arrivare a destinazione durante un intervento.