Neve a Istanbul, diventa virale la partita ‘imbiancata’ tra Süper Lig e Basaksehir: con le magliette bianche i giocatori sono ‘spariti’ [FOTO]

Un avvenimento unico in Turchia: una partita di calcio tutta…bianca! La neve che è precipitata copiosa su Istanbul non ha impedito il match tra İstanbul Başakşehir FK e Sivasspor nella Süper Lig, che è diventato virale per via della peculiarità dei suoi colori, e non solo. Alla fine, la partita è finita 1-1 con Danijel Aleksić che ha segnato ai padroni di casa il gola del vantaggio, e con Hakan Arslan che ha pareggiato poco dopo. Ma il risultato, e i gol, sono passati in secondo piano sulle prime pagine dei giornali.

Lo Sivasspor, squadra ospite, ha commesso lo sfortunato errore di indossare una maglia bianca, che si è rapidamente mimetizzata quando la neve ha iniziato a nascondere l’erba verde del campo. Nonostante tutto la partita è stata considerata regolare. I mezzi spalaneve hanno pulito le linee laterali e delle aree per permetterne la visibilità. Il pallone è stato scelto di colore arancione fosforescente per essere ben visibile, proprio come la divisa della squadra di casa.

Peccato solo, come già detto, per la maglietta degli ospiti: una squadra era bianca come la neve e un’altra arancione come il pallone. Questo ha fatto sì che nessuno, dalle tribune o dalle immagini televisive, riuscisse a distinguere i calciatori dalla neve. Chissà se almeno tra compagni di squadra si saranno riconosciuti.