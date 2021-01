A causa di un’abbondante nevicata , 6 escursionisti sono rimasti bloccati al rifugio Gambino, di località Germi, sul monte Gramondo, nell’entroterra di Ventimiglia e Olivetta San Michele, in provincia di Imperia. Cinque hanno confermato che tenteranno di scendere a valle autonomamente, mentre per una donna è stato chiesto l’intervento dell’elicottero Grifo, con a bordo anche uomini anche del soccorso Alpino (ha riportato una distorsione a causa di una caduta).

Neve in Liguria: 6 escursionisti rimangono bloccati in rifugio, chiesto elicottero per donna ferita

