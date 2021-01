Meteo, prima neve dell’anno a Parigi: nevicate in 32 dipartimenti in Francia [FOTO]

Nevicata in mattinata a Parigi, coinvolta come altri 32 dipartimenti francesi, in un’ondata di gelo e maltempo che ha spinto le autorita’ a dichiarare l’allerta arancione in meta’ del Paese (secondo livello di rischio meteo). La neve ha cominciato a cadere abbondante nell’Ile-de-France gia’ dal primo mattino, provocando disagi alla circolazione. Nella capitale, dove bar e ristoranti sono chiusi da fine ottobre, prende il via oggi pomeriggio la regola dettata dal governo di anticipo su tutto il territorio nazionale del coprifuoco, dalle 20 alle 18. Splendide le immagini della capitale francese imbiancate dalle neve (vedi foto della gallery scorrevole in alto).