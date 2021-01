Nei dintorni della città di Ain Sefra, nel nord-ovest dell’Algeria, le dune del Sahara sono state imbiancate da un sottile strato di neve e ghiaccio. La neve è scesa ad imbiancare la città, che si trova a 1.000 metri d’altitudine e circondata dalle montagne dell’Atlante, 4 volte in ben 42 anni: nel 1979, 2017, 2018 e 2021. L’ultima nevicata si era registrata nel gennaio del 2018 quando erano caduti oltre 30cm di neve.

Nella regione di Naama, dove si trova Ain Sefra, la temperatura è scesa molteplici volte sotto lo zero negli ultimi giorni, raggiungendo anche i -3°C il 13 gennaio. Sono valori eccezionalmente bassi per questa area dal clima mediterraneo, con la temperatura media nell’area che è di +14°C a gennaio. In questa area, i termometri possono raggiungere anche i +50°C.