Neve senza precedenti sull’Appennino: accumuli record in Liguria, Toscana ed Emilia Romagna [FOTO e DATI]

Nevica copiosamente sull’Appennino ligure e tosco/emiliano, già interessato nei giorni scorsi da abbondanti precipitazioni nevose. Gli ultimi rilevamenti manuali del servizio MeteoMont evidenziano accumuli nivometrici eccezionali a tutte le quote, addirittura un metro di neve intorno ai mille metri di altitudine sull’Appennino ligure, e accumuli eccezionali sui rilievi tosco/emiliani. Ecco i dati più significativi, mentre nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo possiamo osservare le immagini.

Ponte alle Lime (1.340 metri) 228cm

Pian Cavallaro (1.840 metri) 184cm

Rifugio Cavone (1.416 metri) 180cm

Lago della Ninfa (1.550 metri) 173cm

Lagdei (1.252 metri) 151cm

Monte Amiata (1.700 metri) 129cm

Orecchiella (1.240 metri) 100cm

Passo Penice (1.195 metri) 98cm

Alberola (958 metri) 95cm

Possessioni (1.175 metri) 90cm

Monte Fumaiolo (1.380 metri) 79cm

Monte Pavaglione (677 metri) 60cm

Passo Rastrello (1.047 metri) 54cm

E nelle prossime ore nevicherà ancora abbondantemente, soprattutto in Liguria. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: