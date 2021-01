Maltempo, l’irruzione fredda porta la neve sul Vesuvio: calo delle temperature in Campania, appena +2°C a Napoli [FOTO]

L’irruzione fredda che sta colpendo il Sud, ha portato neve, freddo e maltempo in Calabria, ma anche la Campania risente di questi effetti. Alle 17:45, si registravano: 0°C al Monte Faito, Summonte, Ospedaletto d’Alpinolo, +1°C a Monteforte Irpino, +2°C a Napoli, +3°C a Benevento. In quota, le temperature sono, invece, di diversi gradi sotto lo zero: -6°C a Monte Partenio (1.500m) e -4°C a Montevergine (1.300m circa), entrambi in provincia di Avellino.

Con questa irruzione fredda, anche il Vesuvio è stato imbiancato dalla neve, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto. Il vulcano più famoso del mondo è innevato dalla cima alle quote piu’ basse. Il calo delle temperature e la pioggia ancora battente hanno favorito il formarsi di un manto bianco. Fiocchi di neve nel primo pomeriggio sono caduti sulla vetta mentre ora rivestono per gran parte anche il resto del vulcano.

Con le prime nevicate, arrivano anche i primi disagi, soprattutto per la viabilita’, in gran parte della provincia di Avellino, soprattutto in Alta Irpinia e nei comuni a ridosso della catena del Partenio. Tutta Montevergine e’ sotto una fitta coltre bianca e nei comuni di Mercogliano, Monteforte Irpino, Ospedaletto e Summonte ci sono le difficolta’ maggiori. A Summonte un pullman di linea dell’Air e’ finito fuoristrada in via Borgonuovo ed e’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo. A Monteforte Irpino sono decine le auto rimaste bloccate lungo via Nazionale delle Puglie, in direzione Napoli. Lungo il tratto irpino dell’autostrada A16 Napoli – Canosa, tra le uscite di Baiano e Lacedonia si circola solo con catene a bordo o pneumatici invernali. I mezzi spazzaneve e spargisale sono gia’ in azione per prevenire eventuali disagi. Anche lungo la statale Ofantina Bis, che collega il capoluogo ai comuni dell’Alta Irpinia la neve si e’ gia’ posata e i mezzi spargisale sono all’opera anche per prevenire il formarsi di ghiaccio nelle ore notturne, quando si prevede un crollo ulteriore delle temperature.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: