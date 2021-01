Meteo, storica nevicata in Spagna: gran parte del Paese imbiancato, la spettacolare FOTO dallo spazio

Nel weekend del 9-10 gennaio, la Spagna è stata investita da una potente ondata di freddo e neve provocata dalla tempesta Filomena. Sabato 9 gennaio, la tempesta ha scaricato grandi quantità di neve in tutta la Spagna centro-orientale, con Madrid che è stata epicentro del disastro. La bellissima immagine satellitare in alto mostra la portata eccezionale dell’evento.

Madrid è piombata nel caos dopo aver ricevuto oltre 50cm di neve in 24 ore, tra strade bloccate, trasporti in tilt e alberi caduti. Le autorità hanno dovuto ricorrere persino ai militari per salvare le persone dai veicoli intrappolati. La capitale spagnola ha registrato livelli record di neve che non si vedevano da 50 anni. La citta’ di Madrid ha subito danni per almeno 1,3 miliardi di euro. Secondo il sindaco della capitale spagnola, Jose’ Luis Martinez-Almeida, questa cifra “approssimativa” e’ stata calcolata in base ai danni all’attivita’ economica, alle infrastrutture e ai beni del Comune. La giunta municipale ha approvato oggi la richiesta al governo centrale dichiarare lo stato di calamita’.

Dopo l’eccezionale nevicata, un’insolita ondata di gelo ha interessato il Paese in questa settimana, con le massime che sono state più basse di 5-10°C rispetto ai valori normali e le minime fino a 10-15°C al di sotto della media. Quella tra 11 e 12 gennaio, infatti, è stata la notte più gelida degli ultimi decenni per la Spagna: sono stati raggiunti i -25°C.