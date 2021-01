Eccezionali nevicate in Giappone, tentano di togliere la neve dal tetto da terra: il risultato è esilarante e spettacolare [VIDEO]

Eccezionali nevicate stanno colpendo il Giappone in questo inverno, con accumuli davvero rilevanti responsabili di danni e disagi. Le enormi quantità di neve cadute sono ben dimostrate dalle immagini del video in fondo all’articolo, che arrivano da Yuzawa. La neve è così tanta sul tetto che si cerca di tirarla giù da terra. Un gruppo di persone si trova sotto il tetto di un edificio, mentre una di loro tenta di buttare giù la neve. Diversi i tentativi, goffi e senza grossi risultati, ma poi succede l’incredibile: ad un certo punto, si stacca un grande pezzo di neve e tutto il resto viene giù all’improvviso. L’enorme quantità di neve precipita giù dal tetto, tra le risate e lo stupore dei presenti.

Se queste immagini sono esilaranti ma senza conseguenze, tra gli effetti indiretti di queste nevicate eccezionali, ci sono anche decine di vittime dovute ai tentativi delle persone di rimuovere le enormi quantità di neve. Sono almeno 70 le persone morte da metà dicembre in Giappone, la maggior parte aveva almeno 70 anni. In molti casi, le persone più anziane sono morte dopo essere cadute dal tetto mentre spalavano via la neve, motivo per il quale le autorità invitano a non eseguire questo tipo di interventi da soli.