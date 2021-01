Norvegia, villaggio travolto da frana: il bilancio delle vittime sale a 5, oggi la visita del re

E’ salito a 5 il bilancio delle vittime provocate dalla frana che ha travolto mercoledì scorso il villaggio di Ask in Norvegia, a circa 40 km a nord-est di Oslo: lo hanno confermato le squadre di soccorso dopo la scoperta di un nuovo corpo. Finora sono stati rilasciati solo i dettagli sul primo corpo ritrovato, che è quello di un uomo di 31 anni.

Dopo la frana almeno altre 10 persone hanno riportato ferite e nove case sono crollate. Circa 1.000 persone sono state evacuate. Le ricerche sono ancora in corso per trovare altre persone scomparse, tra cui due ragazze.

Sul fianco della collina è rimasta un’enorme voragine ricoperta di detriti di case parzialmente ricoperte di neve, caduta dopo il disastro. Il re Harald, sua moglie Sonja e il figlio, il principe ereditario Haakon, sono attesi in tarda mattinata nel piccolo villaggio.