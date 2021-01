Nucleare: Europa Verde, ‘da Di Maio pugno in un occhio su armi’

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “In questo giorno storico per il mondo, in cui entra in vigore il trattato internazionale che dice NO alle armi nucleari, la nota del Ministro Di Maio arriva come un pugno in un occhio, dopo che, nel 2017, l’allora capo politico del M5S aveva sottoscritto il Parliamentary Pledge dell’Ican impegnandosi a ‘promuovere la firma e la ratifica di questo Trattato di rilevanza storica’ da parte dell’Italia”. Lo dicono Elena Grandi e Matteo Badiali, co-portavoce nazionali dei Verdi ed esponenti di Europa Verde, nel giorno dell’entrata in vigore del Trattato ONU sulla proibizione delle armi nucleari.ù