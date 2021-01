Nuovo DPCM: oggi le comunicazioni di Speranza sulle misure, stasera il Consiglio dei Ministri

Si terrà stasera un nuovo Consiglio dei Ministri per valutare le nuove misure per contrastare l’epidemia da Coronavirus.

In giornata è atteso in Parlamento il Ministro Roberto Speranza per le comunicazioni sulle ulteriori restrizioni per fronteggiare l’emergenza.

Giovedì, invece, dovrebbe essere convocata una ulteriore seduta, per approvare la richiesta di scostamento necessaria a finanziare una nuova tranche di ristori per le categorie economiche in crisi.

Stasera quindi il Consiglio dei Ministri sarà incentrato sulle misure anti-Covid e sull’ipotesi di prorogare lo stato di emergenza fino al 30 aprile. Domani sul tavolo di Palazzo Chigi ci sarà invece il dossier sullo scostamento di bilancio.