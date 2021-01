Nuovo DPCM, Variati precisa: possibili gli spostamenti nelle seconde case fuori regione se di proprietà o in affitto

In riferimento alla questione relativa alla possibilità di spostamenti nelle seconde case fuori regione, a fare chiarezza è stato il sottosegretario all’Interno Achille Variati: “Si può sempre, eccetto nelle ore di coprifuoco, tornare nella propria residenza o abitazione, una seconda casa è un’abitazione e non è esplicitato nel nuovo Dpcm il divieto di andare nella seconda casa purché si tratti di una propria proprietà o ci sia comunque un contratto di affitto, ergo è possibile spostarsi,” ha precisato Variati a ’24 Mattino’ su Radio 24. “Se la casa è proprietà di un altro anche se parente non può essere considerata seconda casa ovviamente la norma può essere oggetto di una precisazione, al momento non prevista“.