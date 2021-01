Nuovo Dpcm, visite ad amici e parenti: Speranza anticipa la conferma della ‘deroga natalizia’

E’ terminata da poco la riunione tra il Governo e le Regioni per discutere sulle misure restrittive del nuovo Dpcm, che entreranno in vigore dal 16 gennaio, per contrastare la diffusione del coronavirus. Presente al vertice il ministro della Salute Roberto Speranza che, intervenuto nel programma di Rai Radio 2 di Tommaso Labate e Massimo Cervelli, Non è un paese per giovani, ha affermato che la situazione non è da sottovalutare: “domani sara’ il Parlamento ad esprimersi ed entro giovedi’ venerdi’ avremo un testo definitivo. La situazione epidemiologica non e’ da sottovalutare, l’epidemia e’ ancora molto forte e per questo servono ancora restrizioni e comportamenti corretti“.

Speranza ha poi aperto una parentesi sulla deroga sulle visite ad amici e parenti, che con ogni probabilità confermata: “si e’ dimostrata una norma ragionevole che ha funzionato nel periodo natalizio. Credo che avrebbe senso confermarla“.