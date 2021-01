A Bari un nuovo spettacolare parco urbano firmato Fuksas: l’annuncio del Sindaco De Caro

Bari si prepara ad una spettacolare rivoluzione cittadina. In tanti credono che il nuovo sogno annunciato oggi sui social dal sindaco De Caro non diventerà mai realtà, tanti altri invece non sembrano apprezzarlo, ma in molti sognano che il nuovo progetto possa realizzarsi. Di cosa si tratta? Di un grande parco urbano. “Ve la immaginate Bari con un grande parco urbano che scavalca i binari della stazione centrale e unisce finalmente i quartieri “al di là della ferrovia” con il centro cittadino? Ecco ce la siamo immaginata. Qualcuno dirà che sono solo sogni. Ma anche il ponte Adriatico era solo un sogno. Anche il lungomare di San Girolamo era solo un sogno. Eppure oggi sono realtà. Oggi anche questo sogno ha cominciato ad avverarsi perché abbiamo candidato il progetto redatto da Fuksas, vincitore del concorso di idee del 2013, nel piano della Regione Puglia per il Recovery fund, destinato alle opere strategiche“, ha scritto De Caro su Facebook, a corredo di una foto del rendering del parco.

Il nuovo parco urbano di Bari

“Si tratta di un parco urbano di 70 ettari, lungo 2,2 km, senza nuove costruzioni e volumetrie, che sovrasterà l’asse centrale della stazione dal ponte di Corso Cavour fino al Ponte Adriatico. Il progetto costa 450 milioni di euro ed è stato suddiviso in stralci. La prima parte fino a viale Ennio prevede un investimento di 100 milioni di euro“, ha aggiunto De Caro sui social, spiegando alcuni dettagli del progetto sul nuovo parco urbano di Bari.

“So che tanti saranno scettici su questa opera, discuteremo animatamente come è giusto che sia e ci confronteremo. Se riceveremo il finanziamento affronteremo insieme le fasi di progettazione. Ma io penso che solo se conserviamo la capacità di sognare possiamo cambiare questa città“, ha concluso De Caro.

Studio Fuksas

Diretto da Massimiliano Fuksas, architetto e designer di origini lituane, ma nato a Roma, lo Studio Fuksas ha sedi a Roma, Parigi e Shenzhen. Lo Studio Fuksas, è guidato da Massimiliano e Doriana Fuksas, ed è uno dei più importanti studi di architettura internazionale al mondo. Negli ultimi 40 anni l’azienda ha sviluppato un approccio innovativo attraverso una varietà sorprendentemente ampia di progetti, che vanno dagli interventi urbani agli aeroporti, dai musei ai centri culturali e agli spazi per la musica, dai centri congressi agli uffici, dagli interni alle collezioni di design. Lo studio ha uno staff di 170 professionisti e ha completato più di 600 progetti, lavorando in Europa, Africa, America, Asia e Australia e ricevendo numerosi premi internazionali.