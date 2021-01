Oggi è la giornata internazionale dei LEGO: storia e curiosità dei mattoncini più famosi al mondo

Si celebra oggi la giornata internazionale dei LEGO: anche i famosi mattoncini colorati di plastica tanto amati dai bambini ma anche dai grandi, hanno una giornata a loro dedicata. Piccolissimi, ma potenti, i LEGO stimolano la creativitià e possono essere usati per realizzare qualsiasi cosa, dalle automobili ai dinosauri, ma anche case, ponti e castelli. Essendo un giocattolo così versatile che piace a persone di tutte le età, non sorprende che Lego sia ora riconosciuto come il marchio più potente al mondo, che sovrasta Google, Nike e Ferrari per rivendicare il primo posto nel 2017, ma come con la maggior parte delle aziende gigantesche , Lego ha umili origini.

Storia dei LEGO

La Giornata internazionale del Lego si tiene lo stesso giorno in cui il falegname danese Godtfred Kirk Christiansen ha presentato per la prima volta il brevetto per il mattoncino LEGO originale nel 1958. Come nessun altro mattoncino prima, questo mattoncino giocattolo avrebbe avuto un sofisticato sistema ad incastro, più forte e versatile che ne ha con meno probabilità di cadere a pezzi. Godtfred si è assicurato non solo di brevettare il design per il suo singolo mattoncino LEGO, ma anche di brevettare il concetto di più mattoni usati insieme in un sistema di costruzione, e questo ha protetto il suo design impedendo di venire derubato dai concorrenti. La società stessa è stata fondata da Godtfred nel 1932, creando una varietà di giocattoli in legno e prendendo il nome Lego dalle parole danesi “LEg GOdt” che si traducono con “giocare bene”.

In anticipo sui tempi, Lego è stata una delle primissime aziende produttrici di giocattoli ad acquistare una macchina per stampaggio a iniezione con cui creare giocattoli di plastica, una mossa che in breve li ha portati a creare il primo mattoncino LEGO in plastica nel 1949. Nei 17 anni da Dal 1949 al 1966, LEGO è cresciuta in maniera esponenziale fino a diventare un’azienda globale che vendeva al dettaglio in 42 paesi. Nel 1967 è stata fondata la LEGOLAND Band e nel 1968 la prima LEGOLAND ha aperto le sue porte al pubblico, attirando più di 625.000 visitatori nella sua prima stagione. Oggi ci sono 9 LEGOLAND in Europa, Asia e Stati Uniti, con altri tre che dovrebbero essere aperti nei prossimi anni. Al giorno d’oggi LEGO è un’impresa veramente globale, la sua forte identità di marca e il suo design semplicistico ancora unico, lo rendono uno dei preferiti tra i bambini, mentre la sua storia e versatilità lo rendono ancora più collezionabile per gli adulti.

10 curisità su Lego

Nel 2016 LandRover ha stabilito il record mondiale per il più grande pezzo di costruzione Lego con la sua enorme replica alta 43 piedi del Tower Bridge. Questa struttura monumentale utilizzava 5.805.846 singoli pezzi di Lego Se le minifigure Lego dovessero essere classificate come popolazione, sarebbero la più grande popolazione del mondo! Con più di 4 miliardi di loro in totale. Ci sono così tanti mattoncini Lego nel mondo che si stima che superino le persone 80 a 1. Nonostante il primo mattoncino Lego sia stato realizzato nel 1958, è ancora possibile collegarne uno con un mattoncino Lego costruito oggi: il design non è cambiato per niente! Nel 2009, James May ha creato una casa interamente in Lego! La casa ha richiesto più di 3,3 milioni di mattoni per essere costruita e aveva anche un bagno funzionante, un letto e una doccia! Lego è ora così popolare che 7 set vengono venduti ogni secondo. Sebbene sia bambini che bambine, uomini e donne, giochino con i LEGO, hanno ancora un po ‘di strada da fare prima di raggiungere l’uguaglianza di genere con circa l’86% delle loro Minifigure Lego di sesso maschile. Se dovessi raccogliere tutti i mattoncini Lego del mondo e impilarli insieme, sarebbero alti 2.386.065 miglia! Sebbene LEGO produca giocattoli, è anche classificato come il più grande produttore di pneumatici al mondo, producendo oltre 400 milioni di pneumatici ogni anno per mantenere la loro flotta di vari veicoli Lego in movimento. Sebbene LEGO sia stato il primo a brevettare il mattoncino Lego che conosciamo oggi, tecnicamente non li ha inventati. La storia narra che il venditore che ha venduto a Godtfred la sua prima macchina per stampaggio a iniezione di plastica portava in tasca un esempio di mattoni ad incastro che era stato progettato e brevettato da Hilary Fisher Page. Godtfred ha migliorato il design perforando il mattone e aggiungendo tubi sul fondo per aiutare a stringere la connessione.

Come celebrare la Giornata Internazionale dei LEGO

Non si è mai troppo vecchi per celebrare la Giornata Internazionale dei LEGO. Come farlo? Giocandoci. Chi non è in possesso di mattoncini LEGO in casa potrà rimediare acquistandoli con pochi clic su internet. Su Amazon ce ne sono di tutti i tipi, per tutti i gusti, le età e le tasche. Dalle costruzioni da collezione a quelle per giocare con i bambini. L’importante è che ci si diverta, in compagnia o in solitudine, per festeggiare questo giorno speciale.