Olimpiadi ‘salve’ per l’Italia? Approvato ‘fuori sacco’: il decreto legge sull’autonomia del Coni

Ieri la notizia che l’Italia rischia di restare fuori dalle Olimpiadi di Tokyo 2021, costringendo i campioni italiani a gareggiare senza inno e bandiera, come accaduto ai russi dopo lo scandalo doping, aveva lasciato tutti gli appassionati di sport, e non solo, sconcertati. Il Cio è pronto ad escludere l’Italia a causa della mancanta autonomia del Coni, quando durante il Governo Lega-M5s si è creato un vuoto in materia che la riforma Spadafora non ha colmato, ed il comitato olimpiaco italiano non può dunque “rispondere in pieno del suo ruolo di Comitato olimpico e di operare in accordo con la Carta Olimpica“.

Approvato un nuovo decreto

Adesso però gli sportivi italiani tirano un sospiro di sollievo: il Consiglio dei ministri dove il premier Giuseppe Conte ha annunciato le sue dimissioni ha approvato ‘fuori sacco’ un decreto legge sull’autonomia del Coni. Un’approvazione che arriva proprio alla vigilia della riunione dell’esecutivo del Cio a Losanna, dove si discuterà anche della situazione italiana.