Il Times lancia la bomba: cancellate le Olimpiadi di Tokyo 2021, ma il CIO smentisce

Da Londra arrivano indiscrezioni davvero clamorose: secondo il Times, che cita un funzionario del governo nipponico, sarebbe stato già firmato un accordo che prevede la cancellazione delle Olimpiadi di Tokyo, già rimandate di un anno a causa della pandemia di coronavirus, con la possibilità di organizzarle nuovamente nel 2032. “Nessun vuole essere il primo a dirlo ma appare impossibile“, è quanto riporta la fonte. La clamorosa notizia lanciata dal Times è stata però presto smentita dagli organizzatori che hanno confermato lo svolgimento dei Giochi: “tutti i nostri partner, tra cui il governo nazionale, il governo metropolitano di Tokyo, il Comitato organizzatore di Tokyo 2020, il CIO e l’IPC (Comitato paralimpico internazionale) sono completamente concentrati nell’ospitare i Giochi questa estate. Speriamo che la vita quotidiana possa tornare alla normalità il prima possibile e continueremo a fare ogni sforzo per prepararci a gare sicure e protette”, si legge sulla nota ufficiale del comitato organizzatore. “Non esiste un fatto del genere e neghiamo chiaramente (il rapporto)”, ha affermato Managu Sakai, vice capo segretario di gabinetto e alleato del primo ministro. Oggi il governatore di Tokyo, Yuriko Koike, ha detto che “non ho mai sentito una cosa del genere“, e ha anche suggerito un’azione contro il quotidiano britannico. “Forse dovremmo presentare una protesta“, ha detto.

Il Times dal canto suo, continua a confermare che il Giappone spera di organizzare le Olimpiadi direttamente nel 2032, poichè gli ‘slot’ del 2024 e del 2028 sono già stati assegnati, rispettivamente a Parigi e Los Angeles. La tesi del Times non sembra però troppo attendibile, poichè Tokyo ha già speso circa 25 miliardi di dollari per organizzare queste Olimpiadi, la maggior parte dei quali con denaro pubblico. “In questo momento non abbiamo alcun motivo per credere che i Giochi Olimpici di Tokyo non si apriranno il 23 luglio allo stadio Olimpico di Tokyo“, ha dichiarato Bach pochi giorni fa, spiegando che non c’è al momento alcun “piano B” e spiegando che l’unico cambiamento potrebbe essere legato alla presenza di pubblico “potrebbe non piacere ma saranno necessari sacrifici“.

L’indiscrezione del Times comunque lascia un po’ il sospetto che le Olimpiadi di Tokyo potrebbero non disputarsi nemmeno quest’anno. Il Giappone ha segnalato meno di 5000 morti per il coroanvirus ma anche l’opinione pubblica del Paese si è espressa contro i Giochi con l’80% che opterebber per un ulteriore rinvio o addirittura una cancellazione. Il Cio ha già in mente un’organizzazione impeccabile, fatta di test, quarantene, distanziamento sociale e mantenimento degli atleti in gran parte isolati, ma l’esempio degli Australian Open potrebbe far cambiare idea agli organizzatori.