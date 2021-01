Ondata di maltempo in Siria: colpiti 70mila sfollati nel nord-ovest del Paese

Un’ondata di maltempo ha interessato il nord-ovest della Siria, dove si trova la maggior parte dei 4 milioni di sfollati di un paese da dieci anni in guerra: circa 70mila persone sono state colpite nelle regioni di Idlib e Aleppo dove sono presenti numerosi campi profughi, in particolare vicino al confine con la Turchia.

Secondo dati aggiornati dell’ONU, freddo e maltempo hanno costretto oltre 67mila sfollati a lasciare temporaneamente le tende e i prefabbricati dove sono ospitati da anni.

In quest’area, secondo l’ONU, due milioni di persone vivono in condizioni umanitarie disperate: si tratta soprattutto di donne, bambini e anziani che da diversi anni affrontano temperature rigide e intemperie senza servizi di base come riscaldamento e acqua potabile.