Onde enormi si abbattono sulla nave HMCS Regina: “Per fortuna abbiamo medicine per il mal di mare” [VIDEO]

Il video è impressionante, tanto da essere già diventato virale sui social. Riprende onde enorme che si abbattono sulla HMCS Regina, fregata delle forze canadesi, e si sentono nitidamente le esclamazioni di meraviglia di chi fa le riprese.

La Royal Canadian Navy ha un’area designata per le esercitazioni di tiro con le armi. Questa West Coast Firing Area si trova appena fuori dalle acque territoriali canadesi, a ovest dell’isola di Vancouver. Tuttavia, può diventare molto difficile attraversarla. Il video è stato postato sull’account Twitter della HMCS Regina, accompagnato da una massima: “Un mare calmo non ha mai fatto un abile marinaio. Fortunatamente a bordo abbiamo molte medicine per il mal di mare“.