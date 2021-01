Coronavirus, Osimhen positivo: bufera sui social, l’attaccante del Napoli ad una festa senza mascherina [VIDEO]

Nelle ultime settimana sono all’ordine del giorno notizie di feste private per Natale e Capodanno. Episodi davvero incredibili, con tante persone riunite in casa, o addirittura in locali, a bere, mangiare, brindare e ballare, senza mascherina e senza distanziamento. Ad una di queste feste ha partecipato anche Victor Osimhen, attaccante del Napoli, che è risultato positivo al SARS-CoV-2. Sui social è scattata la bufera: il mondo intero si è scagliato contro il giocatore del Napoli a seguito di un video che lo ritrae ad una festa in Nigeria senza mascherina e senza rispettare le norme di distanziamento.

Osimhen positivo al coronavirus

A dare notizia della positività al virus del giocatore è stato questo pomeriggio il Napoli sui suoi social, spiegando che Osimhen “è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero”, ma assicurando che il calciatore “è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra“.