E’ un ottimo antinfiammatorio naturale che abbassa anche colesterolo e trigliceridi: alla scoperta di un ortaggio poco conosciuto

Ha un gusto intenso, deciso, rinfrescante, è ottimo sia come pianta aromatica che come ingrediente principale, vanta tanti benefici per l’organismo, è un potente antinfiammatorio naturale, che abbassa anche colesterolo e trigliceridi: partiamo dunque alla scoperta di un ortaggio poco conosciuto, il sedano rapa.

Alla scoperta del sedano rapa: abbassa colesterolo e trigliceridi ed è anche un potente antinfiammatorio naturale

Il sedano rapa, scientificamente noto come Apium graveolens var. rapaceum, è un ortaggio a ciclo biennale, appartenente alla famiglia delle Ombrellifere (la stessa di sedano, prezzemolo, carota, anice, finocchio, angelica ecc.), di cui si consuma solo la radice. E’ coltivato e apprezzato principalmente nei Paesi dell’Europa centro-settentrionale, mentre nel Nord Italia è noto come “Sedano di Verona”.

Dal gusto intenso e deciso, è ottimo come pianta aromatica, ma anche come ingrediente principale, largamente impiegato nella cucina vegetariana e nella preparazione di ricette vegane, aggiungendolo crudo in insalata, oppure cuocendolo al forno, al vapore, fritto, impanato in padella, lesso o in umido.

Costituito quasi al 90% da acqua, il sedano rapa ha un contenuto calorico molto basso e pochissimi grassi, per questo è particolarmente indicato per chi è a dieta e deve perdere peso. E’ ricco di sali minerali (calcio, ferro, magnesio, potassio e iodio) per cui svolge un’azione rimineralizzante, antinfiammatoria e diuretica. Contiene discrete quantità di vitamina A, di vitamine del gruppo B e vitamina C, oltre alle cumarine, che tonificano il sistema cardiovascolare. Ha proprietà depurative per il fegato e i reni, sudorifere, fluidificanti per muco e catarro. E’ particolarmente utile nell’inappetenza e nelle difficoltà digestive, negli stati astenici e nelle convalescenze, nell’uricemia, nelle bronchiti, sinusiti e piccole insufficienze epatiche. Inoltre, stimola la funzione digestiva e la secrezione biliare, riduce la pressione arteriosa e il colesterolo.

Malgrado l’aspetto, è ricco di proprietà benefiche: contiene una buona dose di fibre e poliacetileni antiossidanti che, secondo le ricerche dell’Università di Newcastle, fungono da potenti anticancro, prevenendo il tumore al colon e la leucemia linfoblastica acuta. Importante è anche il suo contenuto di vitamina K, che aumenta la massa ossea, combattendo l’osteoporosi, l’Alzheimer e limitando i danni cerebrali.

Le proprietà nutrizionali e i benefici del sedano rapa

Al sedano rapa “sono attribuite importanti proprietà paragonabili a quelle del sedano comune – disintossicanti, diuretiche e antinfiammatorie – utili contro un ampio spettro di disturbi tra cui reumatismi, affezioni polmonari e insufficienza epatica. Grazie all’elevato quantitativo di fibre, inoltre, il sedano rapa aumenta il senso di sazietà, aiuta a ridurre la presenza di colesterolo e trigliceridi nel sangue e facilita la corretta attività delle funzioni intestinali“: è quanto spiegano in un approfondimento gli esperti di Humanitas Medical Care, la rete di Poliambulatori e Centri Prelievi di Humanitas.

Poiché nel sedano rapa sono contenute delle proteine potenzialmente allergizzanti, si precisa, “è bene che i soggetti con ipersensibilità o allergie alimentari prestino particolare attenzione al consumo di questo ortaggio“.

Secondo gli esperti Humanitas, 100 grammi di sedano rapa apportano 23 calorie ripartite come segue:

33% proteine

4% lipidi

63% carboidrati

In particolare 100 grammi di sedano rapa contengono:

88 g di acqua

1,9 g di proteine

0,1 g di lipidi

0 mg colesterolo

3,8 g di carboidrati disponibili

0 g di amido

3,8 g di zuccheri solubili

1,8 g di fibre (totali)

0,5 mg di ferro

52 mg di calcio

90 mg di fosforo

0,07 mg di tiamina (vitamina B1)

0,11 mg di riboflavina (vitamina B2)

0,5 mg di niacina (vitamina B3 o vitamina PP)

6 mg di vitamina C

Sedano rapa, consigli per acquisto e conservazione

Un sedano rapa di buona qualità deve pesare tra i 500 e i 700 grammi e va conservato in frigo per circa 20 giorni.

Per approfondire:

Si tenga presente che le informazioni presenti in questa pagina sono di natura generale e a scopo divulgativo e non sostituiscono in nessun caso il parere del medico, il primo punto di riferimento a cui ricorrere per avere informazioni, chiarimenti, e a cui affidarsi per consigli o esami.