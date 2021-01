Pagamenti, una soluzione digitale per ogni esigenza

Milano, 5 ottobre (Labitalia) – Dopo il lockdown e un’estate incerta sul fronte dei consumi, l’autunno segna la ripresa delle attività e la piena riapertura degli esercizi. Anche alla luce delle agevolazioni che entreranno in vigore tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 (rimborsi e premi ai cittadini italiani per l’uso frequente dei pagamenti elettronici), i negozi e le imprese in genere si stanno attrezzando, dotandosi degli strumenti necessari per offrire al cliente il servizio più rapido e sicuro. Negli ultimi anni la crescita dei pagamenti elettronici in Italia ha superato le attese, nonostante il nostro Paese sia uno di quelli in cui l’uso del contante resta prevalente. Nuove soluzioni ad alto tasso innovativo e una maggiore propensione dei consumatori ad approcciarsi a questi strumenti di pagamento digitale, stanno dando una spinta notevole alla diffusione di carte di credito, app e mobile payments, insomma al cashless. Secondo una recente indagine del Politecnico di Milano, nel 2019 i pagamenti con carta in Italia sono saliti a 270 miliardi di euro (+11%). Non solo: vengono ora usati per acquisti sempre più quotidiani, dal giornale al caffè. Il numero dei POS è salito a 2,17 milioni, il 90% abilitato per Contactless.

Con il cashless il commercio ci guadagna

Pagamenti . Basta scegliere il supporto giusto: Nexi, ad esempio, ne offre uno a 360 gradi. Dalle soluzioni nel punto vendita fisico a quelle in mobilità e online per accompagnare il merchant in una relazione più facile e diretta con i clienti, alla molteplice offerta di POS per rispondere alle varie esigenze delle diverse tipologie commerciali, l’esercente può trovare sicuramente il prodotto ‘su misura’. Ilpermette di accettare pagamenti presso il punto cassa. La connettività tramite cavo Ethernet/ADSL/linea telefonica PSTN, la stampante integrata e la possibilità di dialogo con il registratore di cassa, lo rendono il terminale ideale per gli esercenti che non hanno necessità di mobilità nell’accettazione dei pagamenti. Il è dedicato a liberi professionisti, attività in mobilità o piccoli esercenti ed è ideale anche per offrire un servizio di consegna e pagamento a domicilio. Collegando il Mobile POS allo Smartphone o al Tablet via Bluetooth, si può gestire i pagamenti tramite App e inviare le ricevute via e-mail. Un’altra soluzione è il, per gli esercenti che ricercano mobilità di utilizzo all’interno del punto vendita, grazie alla connettività Bluetooth presente nella base di ricarica del POS. Nexi, inoltre, su tutti i POS offre l’assistenza da parte di uno specialista H24 tutti i giorni della settimana.

L’evoluzione del POS

®, e sono invece strumenti per un’esperienza di pagamento ancora più evoluta. Con è possibile accettare pagamenti con carte di credito, carte di debito, carte prepagate, carte in modalità contactless e con chip, pagamenti da smartphone, e pagamenti con QR Code grazie alla fotocamera frontale. Inoltre, tramite le , si possono gestire rapidamente buoni sconto, buoni pasto e inviare link di pagamento a distanza, controllando in tempo reale tutte le attività. è una soluzione innovativa che include oltre alle funzionalità del POS anche una cassa omologata per la trasmissione telematica dei corrispettivi e il servizio di fatturazione elettronica. Un’altra versione innovativa è , un agile strumento che grazie alla connessione Wi-Fi e alla rete mobile 3G consente di accettare pagamenti in ogni luogo ed è dotato di una base portabile per la stampa degli scontrini e la ricarica del dispositivo. Con , lo SmartPOS® diventa un vero e proprio hub di business intelligence con analisi statistiche per singolo punto vendita o per più punti vendita, e sui risultati relativi ai pagamenti digitali, accesso all’elenco delle transazioni e ai dettagli di movimento in tempo reale e l’analisi dell’andamento delle attività comparandolo con quello dei concorrenti. Per coloro che si relazionano con una clientela fuori da una sede fisica, l’accettazione del pagamento, grazie ad alcune soluzioni sviluppate da Nexi, è ancora più facile e agile per il cliente.

Incassare a distanza, anche se il cliente non è presente

Con permette all’esercente di incassare a distanza anche quando il cliente non è presente fisicamente: è sufficiente un semplice invio di un link tramite email, social e sms, con la possibilità di monitorare i link generati e lo stato dei pagamenti in tempo reale. Pay-by-Link si adatta perfettamente a coloro che non hanno ma vogliono vendere a distanza i propri prodotti e servizi ed è ideale per le consegne a domicilio., invece, è il nuovo servizio di Nexi in collaborazione con DSGN che offre da condividere sui canali social e di messaggistica (SMS, WhatsApp), per raggiungere più clienti e gestire facilmente la vendita ed è attivabile tramite Pay-by-Link e XPay ma non solo. o il ritiro in punto vendita e la gestione della prenotazione dei servizi, online o telefonica, in tempo reale sulla vetrina dell’esercente può essere visualizzata e pianificata dall’esercente con efficienza tramite Easy Calendar e Easy Delivery. Tramite la piattaforma , invece, il piccolo esercente può attivare velocemente i pagamenti online direttamente sul sito della propria attività: in questo modo, è possibile accettare pagamenti dai principali circuiti internazionali (tra cui Visa e Mastercard) e dai principali wallet (PayPal, Apple Pay, Amazon Pay, Google Pay, AliPay e WeChat Pay). Non resta, quindi, che trovare la soluzione più opportuna e sfruttare al massimo i vantaggi che i pagamenti digitali sono in grado di abilitare.