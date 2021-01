Dalla mezzanotte ora locale il Pakistan era immerso nelle tenebre: è stato colpito da un blackout nazionale che ha coinvolto quasi tutte le città, compresa la capitale Islamabad.

Le autorità hanno reso noto che si sta ripristinando l’elettricità nei principali centri abitati del Paese di oltre 210 milioni di abitanti.

La rete di distribuzione dell’energia elettrica in Pakistan è una questione molto complessa: il problema in una sezione può portare a blackout a cascata a livello nazionale.

Per quanto riguarda nello specifico il caso odierno, si sarebbe trattato di un “guasto di ingegneria” nel sud del Paese: lo ha chiarito in conferenza stampa il Ministro per l’Energia, Omar Ayub Khan, precisando che il servizio è stato parzialmente ripristinato nella maggior parte del Punjab e nell’area di Karachi.