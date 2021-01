SARS-CoV-2, Lopalco avverte gli italiani:”è il momento più delicato dell’emergenza pandemica”

L’Italia sta affrontando la seconda ondata ed è alla soglia di una terza, che potrebbe iniziare a breve. E’ questo il timore di molti esperti, ma soprattutto di tanti cittadini in questa difficile situazione caratterizzata dall’emergenza coronavirus. Proprio a riguardo è intervenuto oggi Pier Luigi Lopalco: “Quello che stiamo vivendo adesso è il momento più delicato dell’emergenza pandemica, per un semplice motivo: siamo alle soglie di una terza ondata – e questo lo possiamo dire perché negli altri Paesi europei si sta verificando – e all’inizio della campagna vaccinale che potrebbe portarci fuori dalla pandemia. Possiamo evitare molte morti. Se noi riuscissimo adesso a bloccare o rallentare circolazione del virus, e spostare in avanti i probabili contagi, nel frattempo avremmo vaccinato le persone. Questo è il momento in cui possiamo salvare la vita a parecchie persone“. questo il quadro dell’epidemiologo e assessore alla Sanità della Regione Puglia all’Adnkronos.