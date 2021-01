I problemi di salute si accaniscono contro Papa Francesco: Bergoglio costretto ad operarsi d’urgenza

I problemi di salute sembrano non voler dare tregua a Papa Francesco. Il pontefice, infatti, dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico urgente a causa dei recenti acciacchi causati dal nervo sciatico. Il Papa ha problemi di deambulazione e averte forti dolori: per questo motivo l’unica soluzione ai suoi fastidi sembra essere l’operazione. Bergoglio, come spiegato dal settimanale spagnolo “Vida Nueva” avrebbe già cancellato alcuni impegni, dopo essersi fatto sostituire nella messa domenicale. Secondo le prime indiscrezioni sembra che l’intervento a cui sarà sottoposto il Papa sia semplice ed il fisico di Bergoglio dovrebbe sopportarla senza troppi problemi.