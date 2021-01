Paura a Napoli: crolla parte della facciata della chiesa del “Rosariello”, ​nessun ferito

Paura questa mattina a Napoli: una parte della facciata della Chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne (del “Rosariello”) è crollata in Piazza Cavour. Le cause sono in corso di accertamento. Ha ceduto anche un solaio con parte dell’edificio adiacente alla chiesa.

Non vi sarebbero feriti.

La zona è molto frequentata: accanto alla chiesa vi è la Salita Stella utilizzata da automobilisti e pedoni, e l’area di Piazza Cavour.