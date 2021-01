“Pesce fresco, presce fresco! Avvicinatevi, ottimi prezzi!!”: Giorgia Meloni risponde sui social alle offese del M5S [VIDEO]

“Pesce fresco, presce fresco…Avvicinatevi, ottimi prezzi!!”. Così Giorgia Meloni in versione ‘pescivendola’ ha risposto con un video sui social a chi fra M5S e Pd l’ha presa di mira dopo l’intervento di ieri alla Camera contro la fiducia al premier Giuseppe Conte. L’hanno accusato di urlare troppo, quasi come se fosse al mercato del pesce. Fra le mani Meloni ha una scatola con la ‘merce’ e contrattacca: “Pd e M5S schifano la gente comune, a me da donna del popolo non dà fastidio ma una cosa voglio dire: c’è gente che fa un lavoro nobile come vendere il pesce e c’è gente che fa un lavoro ignobile come comprare le persone in Parlamento…Voi potete dire che faccio parte della prima categoria, ma voi sicuramente fate parte della seconda categoria”.